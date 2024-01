Moradores de Serra (ES) contam com nova linha do Transcol, em funcionamento desde terça (02)

Itinerário atende passageiros do bairro Colina do Campo e região

ARTHUR FERRARI

Os moradores de Serra (ES) contam com uma nova linha do Transcol desde terça-feira, 02 de janeiro de 2024.

Uma antiga reivindicação, o itinerário numerado como 840 atende moradores do bairro Colina do Capo e região através de 16 viagens diárias.

De acordo com o diretor presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcos Bruno Bastos, a nova linha é muito importante para os habitantes da região. “Estamos conseguindo atender a uma demanda importante dos moradores com a inauguração dessa nova linha, sobretudo, dos que também trabalham no entorno”, disse.

A linha 840 sai do Terminal de Laranjeiras, passa pela Rodovia Norte/Sul, Av. Civit, pela BR-101, segue pela Av. Principal (em Campinho), Av. Vitória Régia, Rua Pingo-de-ouro, Rua dos Cravos, Rua 8, Rua 3, Viaduto Jorge Caçulo, Rodovia Norte/Sul e retorna ao Terminal de Laranjeiras.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte