Vídeo: Caminhonete colide com Ônibus em rodovia no Distrito Federal

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (2), na DF-001, km 31, em frente à Quadra 27 do Park Way

YURI SENA

Na manhã desta terça-feira 2 de janeiro de 2024, no Park Way, Distrito Federal, um motorista de caminhonete perdeu a vida em uma colisão frontal com um ônibus. O acidente resultou em ferimentos leves para 15 passageiros do coletivo, que foram prontamente socorridos.

De acordo com relatos, a caminhonete, em trajetória contrária, cruzou o canteiro central, invadindo a pista oposta e colidindo frontalmente com o ônibus. Tragicamente, o corpo da vítima ficou preso nas ferragens, agravando a gravidade do incidente.

O veículo pertencente à União Transporte Brasília, que operava na rota 4004 (Pedregal-Brasília). Seis passageiros foram conduzidos ao Hospital de Base, enquanto outros cinco foram encaminhados ao Hospital de Santa Maria. Quatro indivíduos receberam atendimento no local, sem apresentar ferimentos graves.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte