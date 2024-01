SuperVia anuncia reajuste na tarifa dos trens no Rio de Janeiro

Novo valor de R$ 7,10 já é válido a partir desta terça-feira (2)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SuperVia, concessionária que gerencia o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro, informou que a tarifa dos trens sofre reajuste a partir desta terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

O valor da passagem terá uma redução de 30 centavos, passando de R$ 7,40 para R$ 7,10.

A companhia destacou que o reajuste é realizado anualmente, com base na inflação medida pelo índice IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, conforme previsto no contrato de concessão.

A mudança no preço do ticket leva em conta fatores como energia, manutenção dos trens e da via férrea, aquisição de peças e equipamentos importados para reposição nos trens, entre outros.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte