Eucatur adquire Vissta Buss DD com plotagem exclusiva em comemoração aos 60 anos de história

Além da edição especial de aniversário, ônibus com pintura em homenagem à Amazônia vão integrar frota da empresa

ADAMO BAZANI

Para marcar o aniversário de 60 anos comemorado em 2024, a Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo – Eucatur, do Paraná, adquiriu 10 novos Vissta Buss DD Busscar, entregues em dezembro. Atendida pela concessionária paranaense Nórdica, a empresa optou pelo chassi Volvo B510R 8×2 Euro 6. O modelo obtido pelo grupo conta com motor de 510 cavalos de potência e câmbio automático com alavanca tipo joystick.

Para acomodar os passageiros, cada ônibus possui 57 lugares, sendo 48 poltronas Leito Turismo no piso superior e nove unidades Leito no salão inferior, todas equipadas com tomada USB. Geladeiras em ambos os salões, ar-condicionado quente/frio e sanitário são alguns diferenciais do veículo.

Além de ter uma edição especial de aniversário com pintura na cor preta, a plotagem dos veículos adquiridos é em homenagem à fauna da Amazônia, trazendo cores vibrantes e imagens de animais símbolos, como a onça pintada e a arara-azul.

Para o diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, é motivo de muita alegria participar desses 60 anos de sucesso. “É gratificante para a Busscar ter essa parceria firmada e com certeza desejamos contribuir ainda mais para o crescimento da Eucatur”, comemora.

Eucatur

A Eucatur iniciou sua trajetória em 1964, com apenas uma linha, ligando as cidades paranaenses de Cascavel e Santa Tereza. Com o passar dos anos, a empresa passou a oferecer serviços de transporte de cargas e encomendas. Atualmente, a Eucatur atua em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, transportando mais de 300 mil passageiros.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes