Boletim ViaMobilidade Manhã – 02/01

Operação normal nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Linha 8

– Intervalo de até 7 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri

– Intervalo de cerca de 14 minutos entre as estações Barueri e Itapevi (estratégia de looping – ida e volta dos trens no trecho entre as estações de maior carregamento de passageiros para a redução dos intervalos)

Linha 9

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal

Nossa Operação

– As subestações de energia são responsáveis pelo abastecimento de energia dos trens e também alimentam o sistema de sinalização das vias e das estações. Elas recebem manutenção preventiva e corretiva durante a madrugada, como a realizada na subestação da Barra Funda (foto).