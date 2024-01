Município de São Leopoldo (RS) terá reajuste na tarifa de ônibus a partir desta terça-feira (2)

Passagem passa a custar R$ 5,00; último reajuste havia sido realizado em agosto de 2022

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de São Leopoldo (RS) informou que a tarifa do transporte coletivo sofrerá reajuste a partir desta terça-feira, 2 de janeiro de 2024; a passagem passará a custar R$ 5,00.

A alteração leva em conta a inflação acumulada desde agosto de 2022, de 5,65%, quando houve o último reajuste.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semurb), a decisão tomada considerou o constante aumento do custo do serviço que envolve o reajuste dos funcionários, o preço do combustível e outros insumos.

O Consórcio Operacional Leopoldense (Coleo) pretendia estabelecer a tarifa em R$ 6,13, contudo a prefeitura nivelou em R$ 5,00, garantindo investimentos de mais de R$ 15 milhões em ônibus elétricos, ampliação das ações de tarifa zero e ampliação do número de horários para comunidades mais afastadas.

“O primeiro estudo apresentado representava um valor muito alto para ser repassado para a população. É preciso evidenciar que há uma crise estrutural no transporte, que mesmo saindo da pandemia, que quase quebrou todo o sistema de transporte público, o transporte coletivo dos municípios ainda encontra dificuldades para retomar a qualidade que já foi sua marca. E mais, não há por parte do Governo do Estado nenhuma sensibilidade para entrar no debate e garantir alguma solução, que poderia pagar o que deve a cidade pelos serviços prestados ao longo dos anos pelo Hospital Centenário, já sobraria mais recursos para a Prefeitura investir no transporte público e diminuir o preço da tarifa”, comentou o titular da Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima.

Em 2023, novos sete ônibus integraram a frota municipal, e a previsão para 2024 é de que sejam implementados quatro novos coletivos elétricos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte