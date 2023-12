Prefeitura de Curitiba confirma nova licitação do sistema de ônibus

De acordo com administração municipal, atuais contratos de 2010 não serão renovados

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Curitiba confirmou em balanço da administração, divulgado neste domingo, 31 de dezembro de 2023, que não vai renovar os atuais contratos com as empresas de ônibus.

A administração municipal assinou um contrato de R$ 10 milhões, em outubro, com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a elaboração de uma nova rede de linhas e um novo modelo de concessão.

A licitação deve ser lançada em 2025.

A concorrência deve contemplar percentuais de redução de emissões de poluentes.

O atual contrato de concessão, que termina em 2025, não será renovado. A Prefeitura iniciou em 2023 o projeto de formatação do novo modelo de concessão do transporte coletivo, com apoio e consultoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES). O novo modelo promete ser um marco para o transporte coletivo da cidade, com modernização do sistema, reestruturação dos serviços de mobilidade da Rede Integrada de Transporte e descarbonização gradual da frota. A meta é que 33% da frota seja zero emissões em 2030, percentual que deve chegar a 100% em 2050 – diz a prefeitura por meio de nota .

Ainda de acordo com a prefeitura, dos 15 milhões de passageiros por mês que utilizam o transporte da capital, 3,2 milhões são da Região Metropolitana, que entram no sistema sem ter que pagar uma nova passagem. São 22 terminais de integração, 244 linhas urbanas, 62 linhas metropolitanas que integram com o sistema e três linhas mistas (urbanas e metropolitanas). A frota é de 1,1 mil ônibus.

