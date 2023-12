Melhorias são programadas para a Linha 9-Esmeralda

Manutenção prevista na próxima semana, tem foco na segurança e eficiência operacional

YURI SENA

A Linha 9-Esmeralda do sistema de trens metropolitanos passará por uma série de etapas de manutenção programada na próxima semana, como parte do contínuo plano de modernização das linhas. As ações, focadas na segurança e eficiência operacional, serão intensificadas durante os horários de operação, fora do período de pico.

Durante os dias úteis, de terça-feira 2 de janeiro de 2024 a sexta-feira 5 de janeiro de 2024, no horário das 10h às 15h30, os intervalos entre as estações Osasco e Jurubatuba serão reduzidos para 8 minutos, enquanto entre Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, os intervalos serão de 16 minutos.

No domingo 7 de janeiro de 2024, das 4h às 18h, os intervalos programados entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal serão de 17 minutos. As melhorias incluirão a troca de trilhos e dormentes, bem como aprimoramentos nos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, reforçando o compromisso com a segurança e eficiência do serviço.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte