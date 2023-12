Réveillon na Avenida Paulista tem esquema especial de ônibus e metrô

Linhas 1-azul e 2-Verde, terão funcionamento ininterrupto para atender o público da festa

YURI SENA

O Réveillon da Avenida Paulista, tradicional festa na cidade de São Paulo, vai ser marcado neste ano por uma programação musical, que começa às 17h deste domingo 31 de dezembro de 2023, e se estende até o meio da madrugada de segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024 — o último show está marcado para 1h30.

A prefeitura prevê um esquema especial no transporte público, tendo em vista ônibus gratuitos, em continuidade à tarifa zero anunciada pela prefeitura neste mês, e regime especial do Metrô.

Algumas das linhas que atendem a região, como a 1-Azul e 2-Verde, terão funcionamento ininterrupto para atender o público da festa.

A Prefeitura de São Paulo anunciou o fechamento total da Avenida Paulista, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação, a partir das 20h deste sábado, 30. A liberação está prevista apenas para as 6h de segunda-feira, 1º. Durante esse período, 48 linhas de ônibus terão seus itinerários alterados, e a prefeitura disponibilizou um material para consulta das mudanças.

A medida impactará o deslocamento na região, sendo necessário que os usuários estejam cientes das alterações nos trajetos das linhas afetadas. Adicionalmente, a gratuidade no transporte público municipal será oferecida aos passageiros de ônibus no domingo e na segunda-feira, em consonância com uma iniciativa lançada neste mês. Vale ressaltar que essa isenção também será aplicada nos feriados de Natal e no aniversário da cidade de São Paulo.

Durante o Réveillon, o Metrô de São Paulo garantirá operação ininterrupta nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. Nas primeiras horas do ano novo, as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, da Linha 2-Verde, permanecerão abertas para embarque e desembarque, atendendo ao público que se dirigirá à Avenida Paulista.

Entretanto, a Estação Consolação, próxima ao local da festa, fechará para embarque às 16h do domingo, reabrindo às 4h40 de segunda-feira por questões de segurança. Os passageiros que precisarem desembarcar nessa estação serão orientados a utilizar a área de transferência da Linha 4-Amarela, desembarcando pela estação Paulista.

Nas demais estações do Metrô, das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, o embarque e desembarque serão permitidos até as 2h da manhã do dia 1°. Após esse horário, as estações continuarão operando exclusivamente para desembarque dos passageiros.

No que diz respeito à CPTM, a circulação de trens seguirá a programação de um domingo após o horário comercial, com todas as estações abertas somente para desembarque e transferência. Da mesma forma, as linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU operarão conforme a programação habitual dos domingos.

