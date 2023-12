Prefeitura do Rio compra mais 85 ônibus para o sistema BRT

Previsão é que os veículos sejam entregues até o fim de julho de 2024

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), realizou nesta sexta-feira (29/12) a sessão pública do pregão eletrônico para a aquisição de 85 novos ônibus modelo ‘padron’ para o sistema BRT. Houve propostas para os três lotes ofertados nesta licitação, o que gerou economia de R$ 26 milhões aos cofres do município.

Ao todo, a Prefeitura investirá R$ 122 milhões na compra destes ônibus. A vencedora de dois lotes, num total de 55 veículos, foi a empresa Marcopolo. Já a empresa Caio arrematou um lote com 30 ônibus.

A previsão é que os veículos, com capacidade para 80 passageiros, sejam entregues entre maio e julho de 2024. Todos os ônibus serão equipados com motor traseiro e tecnologia Euro 6, que emite menos gases poluentes.

Os próximos passos serão a homologação do resultado e a assinatura do contrato com os vencedores de cada lote, previstas para os próximos dias.

Com o resultado desta licitação, chega a 713 o número de ônibus comprados pela Prefeitura para a recuperação do sistema BRT.

Atualmente, há 427 novos ônibus operando nos três corredores (Transoeste, Transolímpica e Transcarioca). Todos os antigos articulados azuis foram retirados definitivamente de circulação.

No último dia 18 de dezembro, o Diário do Transporte noticiou o lançamento da licitação para compra dos ônibus em questão.

Relembre:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte