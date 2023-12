Linhas de ônibus de Ipatinga (MG) têm alterações na grade horária até domingo (31)

No dia 1º de janeiro, coletivos circulam nos mesmos horários dos domingos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, terá alterações na programação horária de algumas linhas de ônibus até este domingo, 31 de dezembro de 2023.

De acordo com a Saritur, empresa que atua no sistema de transporte coletivo do município, as mudanças ocorrem por conta da redução no número de passageiros durante as férias escolares.

Já na próxima segunda-feira, 1º de janeiro, os coletivos serão operados nos mesmos horários dos domingos.

Confira abaixo os ajustes nos horários:

Linha 031: Alto Bom Jardim-Centro – 07h40 – Centro-bairro – 08h25 – Bairro-Centro

Linha 090: (Alto Canaãzinho-Centro) – 08h30 – Centro-bairro – 09h – Bairro-Centro – 15h20 – Centro-bairro

Linha 104: (Veneza ll-Bom Retiro) – 17h – Saindo do Veneza ll

Linha 300: (Bom Jardim-Hospital) – 20h10 – Bairro-Hospital

Linha 301: (Bom Jardim-Centro) – 06h30 – Bairro-Centro; 02 — 17h20 – Centro-Bairro; 18h25 – Centro-Bairro; 19h50 – Bairro-Centro; 21h – Bairro-Centro

Linha 302: (Bom Jardim-Centro via grota IAPI) – 11h25 – Centro-bairro

Linha 303: (Bom Jardim-Centro via Ideal) – 17h25 – Bairro-Centro

Linha 305: (Esperança-Centro) – 10h – Centro-Bairro; 10h40 – Bairro-Centro; 18h40 – Centro-Bairro (Atendimento pela linha 309)

Linha 308: (Ideal-Centro via Iguaçu) 21h20 – Centro-Bairro; 21h45 – Bairro-Centro

Linha 400: (Limoeiro-hospital)16h20 – Bairro-Hospital

Linha 500.1: (Vila Celeste-Hospital via Horto)16h20 – Bairro-Hospital

Linha 600: (Bethânia-Hospital) 11h40 – Hospital-Bairro; sai do CDP Usiminas (02)18h – Bairro-Hospital; sai do Dep. Bethânia (02)20h40 – Bairro-Hospital; 22h20 – Hospital-Centro – sai do Horto (02)

Linha 601: (Bethânia-Centro) 07h55 – Bairro-Centro – Sai do Dep. Bethânia (02); 08h15 – Bairro-Centro – Sai do Dep. Bethânia (02); 13h10 – Centro-Bairro; 13h50 – Bairro-Centro (02)

Linha 604: (Bethânia-Centro – Rua Argel) 18h40 – Bairro-Centro

Linha 700: (Vila Militar-Hospital) 08h15 – Bairro-Hospital, sai do Dep. Bethânia (02); 12h10 – Bairro-Hospital, sai do Posto de Saúde (02) 17h20; Hospital-Bairro, sai do CDP Usiminas (03)

Linha 800: (Taúbas-Hospital)13h – Bairro-Hospital; 19h – Bairro-Hospital

Linha 801: (São Francisco-Centro) 14h45 – Bairro-Centro; 22h – Centro-Bairro

Linha 803: (Cruzeiro-Centro) 18h50 – Centro-Bairro (Atendimento pelo 801)

Linha 900: (Canaãzinho-Hospital) 20h15 – Bairro-Hospital

Linha Circular C1 A: 20h10

Linha Circular C2 B: 22h35

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte