Trem da linha 9 – Esmeralda apresenta falha de tração e é esvaziado na manhã desta quinta-feira (28), em São Paulo

Problema aconteceu na região da Estação Berrini, no sentido Osasco

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, os passageiros que utilizam a linha 9 – Esmeralda enfrentaram dificuldades entre 7h05 e 7h10, quando um trem apresentou falha de tração e precisou ser esvaziado na região da Estação Berrini, não podendo seguir viagem.

O Diário do Transporte procurou a ViaMobilidade, responsável pela operação do serviço, que confirmou a falha e disse por meio de nota que um novo trem prestou serviço no local e os passageiros foram alertados por avisos sonoros sobre o problema.

Veja a nota da ViaMobilidade na íntegra:

A operação na Linha 9-Esmeralda está normal. Entre 7h05 e 7h10, um trem perdeu tração na plataforma da estação Berrini (sentido Osasco) e foi esvaziado. Um novo trem prestou serviço no local. Não houve impacto no restante da operação. Os passageiros foram alertados por avisos sonoros e orientados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) da ViaMobilidade.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte