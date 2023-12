Tarifa de ônibus em Contagem (MG) aumenta para R$ 6 a partir desta sexta-feira (29)

Aumento de R$ 0,50 na tarifa leva em conta a inflação do último ano, afirma a Trancon

YURI SENA

A passagem de ônibus em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, sofrerá um aumento de 9%, passando de R$ 5,50 para R$ 6 a partir desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. A medida foi anunciada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon) e leva em consideração as cláusulas contratuais.

No reajuste foram considerados os índices econômicos fundamentais no cenário brasileiro, como o Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna (IGP-DI) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ambos destacados na mensuração da inflação. Além disso, a negociação da convenção coletiva de trabalho dos motoristas desempenhou um papel crucial na decisão.

Dentre os elementos vinculados ao custo do transporte coletivo no município, destacam-se os valores do óleo diesel, dos veículos e da mão de obra.

Vale ressaltar que o montante do reajuste, fixado em R$ 0,50, reproduz a mesma variação aplicada no ano anterior, quando a tarifa passou de R$ 5 para R$ 5,50.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte