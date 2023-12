São José dos Campos (SP) estuda implantação de painéis eletrônicos em pontos de ônibus

Atualmente, cidade tem 2.489 pontos que atendem a 101 linhas do transporte coletivo

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, está estudando a implantação de painéis eletrônicos em pontos da cidade com informações de horários e itinerários das 101 linhas de ônibus.

A gestão municipal publicou um chamamento público para abertura de um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para estudos de modernização da comunicação dos pontos do transporte público coletivo. Atualmente, o município conta com 2.489 pontos de ônibus.

Os PMI são destinados à elaboração de estudos de modelagem técnico-operacional, de viabilidade econômico-financeira e jurídico-regulatórios, prevendo a implantação de painéis eletrônicos de comunicação nos pontos de ônibus do transporte público.

Os estudos também devem conciliar a instalação de mobiliário urbano para informação em todas as estações da Linha Verde e áreas de interesse do transporte público, com informações sobre horários e linhas que atendem ao ponto.

Além disso, os estudos devem apresentar soluções tecnológicas previstas na proposta e as características técnicas dos equipamentos que poderão ser utilizados.

As empresas interessadas devem encaminhar solicitação para apresentar suas propostas até o dia 26 de janeiro de 2024. As que forem autorizadas terão até maio de 2024 para apresentar seus estudos. A partir deles, a prefeitura analisará a viabilidade do projeto.

Os pontos de instalação dos painéis eletrônicos serão nas 13 estações da Linha Verde, ligando a Região Sul até o Centro, passando por shoppings, centros empresariais e faculdades, além de pontos como o Terminal Central e praças na cidade. Inicialmente, 20 pontos receberão o serviço.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte