Ônibus e caminhão quebram na ponte de Igapó e trânsito é afetado na Zona Norte de Natal (RN)

Passageiros do transporte público desceram dos veículos e decidiram atravessar trecho a pé

YURI SENA

Na tarde desta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, um incidente envolvendo um ônibus e um caminhão, cada um em sentido oposto na Ponte de Igapó, resultou em uma interrupção do tráfego. A ocorrência causou congestionamento ao longo da via de acesso para a Zona Norte de Natal (RN).

Devido ao trânsito parado, os veículos enfrentaram demoras significativas, levando muitos passageiros do transporte público a optarem por desembarcar dos ônibus e atravessar a ponte a pé. O início dessa caminhada se deu em grande parte na Avenida Felizardo Moura, situada no bairro Nordeste.

A Ponte de Igapó encontra-se em processo de reparos, com apenas um lado da via liberado, utilizado para ambos os sentidos por meio de bloqueios alternativos. Além disso, a Avenida Felizardo Moura está passando por obras desde o ano de 2022, o que contribui para o contexto das intercorrências no tráfego desta região.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via foi liberada por volta das 19h05. Contudo, os impactos no trânsito persistiram, evidenciando reflexos prolongados mesmo após a resolução da situação.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte