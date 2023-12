Obras no Corredor ABD alteram embarque e desembarque em duas paradas em Santo André

Ônibus estão saindo da pista exclusiva e atendendo em paradas improvisadas na Ramiro Coleoni e Pereira Barreto

ADAMO BAZANI

Passageiros que usam os ônibus e trólebus da NEXT Mobilidade, no Corredor ABD, precisam estar atentos na manhã desta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023.

Estão ocorrendo obras de reparo no pavimento de concreto das pistas exclusivas nas paradas Alfredo Fláquer (em frente a ETE) e Santa Tereza (em frente ao Shopping ABC) no trecho de Santo André.

Com isso, os ônibus a diesel das linhas 285 e 286 (Ferrazópolis) e 287 Diadema estão saindo das pistas exclusivas e seguindo pelo trânsito comum na Avenida Ramiro Coleoni e na Avenida Pereira Barreto.

Os usuários estão tendo de embarcar e desembarcar em abrigos provisórios nas duas vias.

No caso da Parada Santa Tereza, os coletivos estão atendendo aos passageiros em um ponto de táxi, que está com um banner da empresa. Neste caso, somente o sentido São Bernardo do Campo e Diadema é afetado.

Técnicos da companhia também estão nas paradas originais para orientar os passageiros.

O tempo de viagem sofre um pequeno acréscimo por causa da saída dos coletivos para o trânsito comum.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes