Itapetininga (SP) anuncia tarifa zero nos ônibus a partir deste sábado (30)

Segundo a prefeitura, medida tem como objetivo “fomentar o comércio” e trará ganhos para o fluxo de trânsito e para a preservação ambiental

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Itapetininga, no interior de São Paulo, anunciou que os ônibus do transporte coletivo do município terão tarifa zero a partir do próximo sábado, 30 de dezembro de 2023. A medida foi oficializada pela gestão municipal nesta quinta-feira, 28 de dezembro.

Segundo a prefeitura, o Programa Ônibus de Graça “tem o objetivo de fomentar o comércio, contribuir com a geração de emprego e impulsionar a economia local”. Com a medida, a cidade entra para o grupo de 86 municípios brasileiros com passe livre no transporte.

A gestão compara a medida com uma transferência de renda e cita ainda melhorias no trânsito e ganhos ambientais causados pela implantação da tarifa zero. “. Com a medida, será mais dinheiro no bolso do trabalhador. É como se fosse uma transferência de renda. Além disso, a medida irá influenciar na redução de carros nas ruas, fato que colabora para melhoria do trânsito e do meio ambiente”, diz.

De acordo com estimativa da prefeitura, os cidadãos que trabalham se segunda a sábado economizarão o custo de 48 passagens, o que equivale a R$ 144,00, aproximadamente 10,9% do salário mínimo. A economia ao longo do ano seria de R$ 1.728,00.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte