Federação Nacional dos Metroferroviários (Fenametro) pretende realizar protesto contra aumento da tarifa do Metrô e CPTM na próxima quinta-feira (4)

Passagem sofreu reajuste e sobe de R$ 4,40 para R$ 5,00; classe pede tarifa zero

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, a Federação Nacional dos Metroferroviários (Fenametro) anunciou nas redes sociais o “1º Ato contra o aumento da tarifa” nos trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Programado para 4 de janeiro, no Museu de Arte de São Paulo (MASP), o protesto se posiciona contra a privatização do Metrô, CPTM e Sabesp, além do desejo de implantação da Tarifa Zero nesse sistema de mobilidade.

Anteriormente, o governador Tarcísio de Freitas havia comunicado que o preço das passagens no transporte ferroviário sofreu reajuste de R$ 4,40 para R$ 5,00, válidos já a partir da próxima segunda-feira, 1º de janeiro.

“A única maneira de derrotar esse projeto é a luta unificada dos trabalhadores de São Paulo com suas organizações em um frente única contra o aumento da passagem que também faz parte de nossa luta contra a privatização”, diz o comunicado no Instagram da Fenametro.

O Diário do Transporte buscou a CPTM e o Metrô para um posicionamento em relação a movimentação dos metroferroviários.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte