Câmara de Goiânia (GO) aprova garantias de complemento para tarifa de ônibus

Gestão municipal quer usar recursos da Área Azul, da Loteria Municipal e do Fundo de Participação dos Municípios para congelar valor da passagem; texto segue para sanção do prefeito

GUILHERME STRABELLI

O plenário da Câmara Municipal de Goiânia, em Goiás, aprovou nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, o projeto de lei complementar (PLC 018/23) que aborda os mecanismos de pagamento dos valores do complemento tarifário às concessionárias Sistema Integrado de Transporte da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo da Grande Goiânia (SIT/RMTC). A matéria segue para sanção ou veto do Poder Executivo.

A garantia de que trata o PLC será feita com as receitas públicas decorrentes da exploração da “Área Azul”, da “Loteria Municipal” e de créditos recebidos a título transferência do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

No texto, é destacado que a “concessão dos serviços públicos de exploração da ‘Área Azul”, já autoriza, em seu art. 10, que os recursos arrecadados de referida concessão sejam revertidos a programas de transporte público do Município de Goiânia”.

“O serviço público de ‘Loteria Municipal’, já prevê autorização em seu art. 6º, inciso III, para que o produto da arrecadação da exploração deste serviço seja aplicado no financiamento de áreas sociais, dentre as quais o transporte público”, também diz o texto.

O prefeito Rogério Cruz justificou que o complemento dos valores permitem o congelamento das passagens no valor de R$ 4,30, além da manutenção do passe livre para estudantes, idosos e portadores de deficiências.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte