ANTT planeja reduzir gasto com combustíveis e adquirir veículos híbridos e elétricos para ações de fiscalização

Agência já testa quatro modelos; plano é que 20% da frota seja substituída até 2025

ARTHUR FERRARI

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) segue testando veículos híbridos e elétricos para reduzir os gastos com combustíveis em carros de fiscalização movidos a combustão.

O objetivo da Agência é substituir pelo menos 20% da frota total de 200 carros até 2025. Para isso, quatro veículos do tipo já circulam sob os cuidados da ANTT desde o período entre novembro e dezembro de 2023.

O primeiro carro colocado em operação foi o JAC E-JS4, fabricado pela Jac Motors, um SUV totalmente elétrico. Em seguida, chegaram o Song Plus, de motorização híbrida e carroceria também do tipo SUV, e o Tan, totalmente elétrico, ambos idealizados pela montadora BYD. Outro modelo totalmente elétrico que se juntou ao estudo de viabilidade e testes da ANTT veio da Peugeot, que mandou um exemplar do e-2008.

Segundo a Agência, a substituição da frota se alinha com os esforços globais para redução da dependência de combustíveis fósseis e emissão de carbono. O objetivo da medida é promover um ambiente mais sustentável.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte