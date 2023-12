SuperVia disponibilizará trens extras para público do Jogo das Estrelas nesta quarta (27)

Partida festiva acontecerá no Maracanã nesta quarta-feira, 27

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, empresa responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, irá disponibilizar trens extras para o público que for assistir ao Jogo das Estrelas.

A partida festiva contará com a presença de lendas do esporte e acontecerá nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, às 20h30, no Estádio do Maracanã.

Para ir ao jogo, os clientes poderão utilizar normalmente os trens da grade da SuperVia. Já para a volta, serão oferecidas viagens extras para Japeri, Santa Cruz, interligado ao Deodoro e Saracuruna. Todas as viagens partirão da estação Maracanã.

Dentre as estrelas que deverão participar, Zico, Adriano Imperador, Dejan Petkovic, Pedro Geromel e Djalminha.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte