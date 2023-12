Secretaria da Infraestrutura entrega terminal provisório de ônibus no Papicu (CE)

Infraestrutura permitirá realização de serviços como: fundação, sondagem e instalação de mureta-guia

YURI SENA

A Secretaria da Infraestrutura do Governo do Ceará (Seinfra) concluiu nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, a entrega do terminal de ônibus provisório à administração da empresa Transporte Urbano de Fortaleza S/A Etufor. A infraestrutura, elaborada, permitirá a realização de serviços fundamentais, como fundação, sondagem e instalação da mureta-guia para a futura Estação Papicu da Linha Leste do Metrofor, a serem iniciados em 8 de janeiro de 2024, na área subterrânea do atual terminal de ônibus.

Com uma extensão ampliada para 180 metros, superando a estrutura permanente em 20 metros, o terminal provisório destaca-se por sua cobertura em estrutura metálica e telhas de alumínio. A plataforma apresenta piso de concreto, acompanhada por uma sala de apoio aos motoristas, equipada com banheiro acessível. Além disso, oferece banheiros com unidade acessível, e uma passarela provisória entre plataformas, com rampa elevada e coberta.

As sinalizações horizontal e vertical estão presentes tanto no terminal provisório quanto no novo acesso pela Rua Pereira de Miranda. O estacionamento, com pavimento em blocos intertravados, e os canteiros, pavimentados em lastro de brita, completam a estrutura, que inclui a pintura dos muros de fechamento do Terminal de Ônibus Provisório. O investimento total atingiu a marca de R$3 milhões.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte