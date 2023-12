MetrôRio conquista certificações internacionais sistema de compliance e gestão antissuborno

GUILHERME STRABELLI

O MetrôRio, concessionária responsável pela operação da Linha 1, da Linha 2 e da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, conquistou duas certificações internacionais da ISO (International Organization for Standardization). Os títulos reconhecem o compromisso da concessionária em atuar dentro das práticas bem vistas no mercado, como transparência, integridade e ética.

A norma internacional “ISO 37.001 especifica uma série de requisitos que a empresa implementa para prevenir e abordar práticas de suborno. Já a “ISO 37.301” aborda diretrizes para sistemas eficazes de gestão de compliance, baseando-se em princípios de boa governança, proporcionalidade, transparência e sustentabilidade.

A auditoria contou com mais de 50 horas de entrevistas e visitas ás estações operadas pelo MetrôRio, com intuito de verificar o compromisso da empresa com as práticas de mercado. Os certificados foram entregues pela QMS Brasil Certificadora.

Igor Zibordi, diretor Jurídico, Regulatório e Compliance do MetrôRio diz que o reconhecimento é um “marco significativo” para a empresa. “A certificação fortalece o processo de amadurecimento do Sistema de Compliance da empresa, agregando valor a todas as partes interessadas”, afirma.

Guilherme Strabelli