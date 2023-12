Governo do Estado de São Paulo divulga valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024

Administração pública espera arrecadar R$ 27,6 bilhões neste próximo ano

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, o Governo do Estado de São Paulo divulgou os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024.

A consulta pode ser realizada no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavam.

No site do Sefaz-SP está disponível a tabela com as datas de vencimento do imposto de acordo com o dígito final da placa de cada veículo, confira pelo link.

Caso o pagamento seja feito em janeiro, é possível efetuá-lo em cota única, com desconto de 3%. Já em fevereiro, a cota única não terá desconto. O governo permite que a transação seja parcelada em até cinco vezes.

Em 2024, a modalidade PIX é uma das novidades para o pagamento do IPVA, com o recolhimento ocorrendo por meio de QR code junto a cerca de 800 instituições financeiras. No portal do Sefaz-SP, o código terá validade de 15 minutos após gerado. Caso a taxa não seja paga no tempo citado, o usuário deverá emitir um novo QR Code.

No aplicativo de banco ou instituição de pagamento, aparecerá a informação de que o pagamento é destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.​

A previsão é de que o governo arrecade R$ 27,6 bilhões com o IPVA em 2024.

Atualmente, São Paulo conta com uma frota de aproximadamente 28,3 milhões de veículos, sendo que 18,5 milhões estão sujeitos ao recolhimento do imposto e 8,9 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte