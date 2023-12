Tarifa de ônibus municipais de Belo Horizonte sobe para R$ 5,25 nesta sexta (29)

Valores das passagens de linhas circulares e alimentadoras, linhas longas, linhas curtas e linhas intermediárias também aumentam; Linhas de favela permanecem com tarifa zero

ADAMO BAZANI

A partir desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, as tarifas de ônibus praticadas no sistema municipal de Belo Horizonte sobem.

O valor praticado no Grupo 1, do Serviço Convencional, que representa a maior parte das linhas e inclui o BRT MOVE, vai passar de R$ 4,50 para R$ 5,25.

Têm reajustes também as passagens de linhas circulares e alimentadoras, linhas longas, linhas curtas e linhas intermediárias também aumentam.

As linhas de favela permanecem com tarifa zero.

Confira a tabela:

COMO ESCAPAR DO AUMENTO POR ALGUNS DIAS:

Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, comprando os créditos da bilhetagem eletrônica antes do aumento, o passageiro terá debitado do saldo o valor sem reajuste, mesmo usando depois do dia 29 de dezembro de 2023.

Os créditos eletrônicos do Cartão BHBUS Vale-Transporte, adquiridos até 29 de dezembro deste ano, terão o valor de compra mantido até a utilização. Os portadores do Cartão BHBUS Usuário, com créditos adquiridos até 29 de setembro de 2023 poderão utilizar esses créditos até 45 dias após a data do reajuste, com cobrança da tarifa antiga. O usuário também pode revalidar os créditos válidos nesse período para a nova tarifa, sem qualquer ônus.

Segundo a prefeitura, é o primeiro aumento nas passagens desde dezembro de 2018 – quando o valor passou de R$ 4,20 para R$ 4,50.

Ainda de acordo com nota da administração, o congelamento por este período foi possível por causa de subsídios, mas agora não dá mais para manter a passagem com o mesmo valor porque os custos aumentaram.

REGIÃO METROPOLITANA:

Como mostrou o Diário do Transporte, também nesta sexta-feira (29), sobem os valores das passagens ônibus metropolitanos na Grande Belo Horizonte.

O preço das passagens varia com as linhas e o reajuste será de 7,15%

Veja os detalhes em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/26/tarifas-de-onibus-metropolitanos-na-grande-belo-horizonte-sobem-715-na-sexta-29/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes