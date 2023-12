SPTrans abre Consulta Pública para projeto e obra do Corredor Norte Sul, a ser implantado junto ao canteiro central de avenidas como a 23 de Maio

Trecho vai do Terminal Bandeiras até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar – Av. Bandeirantes, com extensão total de 9,0 km e previsão de 12 pontos de parada

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, publicou aviso de Consulta Pública a partir desta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, para o edital de licitação destinado ao desenvolvimento de projeto executivo e execução das obras para a implantação do Corredor Norte Sul – Trecho 2, dividido em 2 (dois) lotes.

O Corredor Norte Sul – Trecho 2 corresponde ao sistema viário entre o Terminal Bandeiras até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar – Av. Bandeirantes. Seu eixo principal percorrerá as avenidas 23 de Maio, Prof. Ascendino Reis, Ruben Berta e Moreira Guimarães.

Com extensão total de 9,0 km, o trecho tem previsão de 12 pontos de parada.

O corredor será implantado junto ao canteiro central, com infraestrutura para embarque e desembarque à esquerda, exceto a Parada Paulina (embarque e desembarque à Direita).

O edital prevê ainda pavimento rígido em toda a sua extensão, inclusive nos pontos de ultrapassagem.

As plataformas das paradas terão altura de 28 cm, devendo ser dotadas de infraestrutura básica, tais como: piso em concreto, abrigos cobertos, painéis de informação, totens, pisos táteis e demais elementos de acessibilidade.

Todas as paradas serão dotadas de faixa de ultrapassagem a fim de agilizar a operação.

O Lote 1 corresponde às obras do sistema viário ao longo do trecho entre o Terminal Bandeira até as proximidades da Rua Dr. Luiz Falgetano Sobrinho, tendo como eixo principal a Avenida 23 de Maio, com extensão aproximada de 4,4 km e 7 pontos de parada.

Já o Lote 2 corresponde às obras do sistema viário compreendido entre a Rua Dr. Luiz Falgetano Sobrinho e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (Av. Bandeirantes). Este lote tem como eixo principal a Av. 23 de Maio, Av. Prof. Ascendino Reis, Av. Ruben Berta, Av. Moreira Guimarães, com extensão aproximada de 4,60 km e 5 (cinco) paradas.

Segundo o termo de referência, a implantação desse Corredor de ônibus proporcionará conforto e agilidade aos usuários do sistema, “seja pela diminuição no tempo de percurso das viagens, garantindo infraestrutura adequada das instalações com acesso universalizado”.

O texto informa que a implantação em faixa junto ao canteiro central proporcionará aumento da capacidade de usuários transportados, “tendo em vista a ausência de cruzamentos semaforizados trazendo eficiência no uso da malha viária da cidade de São Paulo”.

O edital determina ainda que a empresa que será contratada irá fornecer o Projeto Básico desenvolvido, para subsidiar o escopo técnico e servirá como premissa para o posterior desenvolvimento dos Levantamentos, Estudos, Desenvolvimento do Projeto Executivo e Execução das obras para implantação do Corredor dos Lotes 1 e 2.

A Licitação, do tipo menor preço, na forma presencial, será realizada pelo modo de disputa fechado, cuja contratação se dará sob o regime de empreitada por preços unitários.

As críticas e sugestões deverão ser dirigidas à Gerência de Contratações Administrativas – GCA da SPTrans no período de 26 de dezembro de 2023 a 03 de janeiro de 2024 (17h), exclusivamente por escrito e mediante protocolo, na Rua Boa Vista, 236 – 2º andar/frente – São Paulo/SP, ou, via e-mail: licitacoes@sptrans.com.br (solicitando a confirmação de recebimento), devidamente assinadas pelo representante legal da empresa interessada, com indicação das cláusulas, itens e subitens do Edital, acompanhadas de argumentação que as justifique, as quais serão publicadas, juntamente com o resultado de sua análise no Diário Oficial da Cidade e no link “licitações” do site da SPTrans – www.sptrans.com.br/licitacoes.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes