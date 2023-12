Prefeitura de Caraguatatuba (SP) implanta horários especiais nas linhas de ônibus para atender público de shows

Apresentações do Caraguá tá Show” acontecerão entre os dias 30 de dezembro e 28 de janeiro de 2024

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Caraguatatuba, em São Paulo, disponibilizou horários especiais nas linhas de ônibus que passam pelo centro para atender ao público do “Caraguá tá Show”. Evento acontecerá entre os dias 30 de dezembro e 28 de janeiro de 2024, reunindo diversos nomes da música brasileira.

As apresentações acontecerão na Praça de Cultura, no Centro de Caraguatatuba, e serão encerradas às 22h30. Após o término das apresentações, as pessoas deverão se dirigir à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, onde agentes do transporte público direcionarão o público de acordo com o destino.

Caso os usuários possuam cartão, poderá utilizar o sistema de integração do transporte coletivo e embarcar na segunda linha de forma gratuita em um intervalo de 90 minutos.

A integração é válida para linhas que não caracterizem o retorno do percurso.

Dentre as atrações, estão Matheus e Kauan, Raça Negra, Edson & Hudson, Cesar Menotti & Fabiano, Pedro Sampaio, Jota Quest e Thiaguinho.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte