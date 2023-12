Metrô de SP antecipa renovação por mais 20 anos da concessão do Shopping Itaquera em troca de pagamento antecipado e à vista de R$ 305 milhões

Consórcio que explora o centro comercial assinou contrato em 2003, e após o depósito do valor, que deverá ser efetuado até sexta-feira (29), poderá explorar espaço até 2083

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metrô de São Paulo vai reforçar o caixa com uma receita extra de R$ 305 milhões ainda em 2023.

Este valor resulta de um novo termo aditivo ao contrato assinado com o Consórcio Shopping Metrô Itaquera, vencedor da licitação para construção, administração e exploração do shopping em 2003.

Na concessão, com prazo de 40 anos, o Metrô cedeu a área e, em troca, passou a ter participação na receita do empreendimento.

De acordo com o novo termo aditivo, cujo extrato o Metrô publicou nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, o prazo de vigência do contrato será estendido por mais 20 anos a partir de 04 de abril de 2063, quando o termo terminaria. Com isso, o contrato agora se encerrará em 03 de abril de 2083.

De acordo com a companhia estatal, a negociação resultou em acordo entre as partes, com o pagamento antecipado pela Concessionária do valor de R$ 305 milhões à vista até a próxima sexta-feira, dia 29.

Este valor representa todas as remunerações devidas pela concessionária à Cia do Metrô ao longo de todo o prazo de concessão, compreendendo a prorrogação estipulada.

Ainda segundo o Metrô, o pagamento antecipado à vista importará na cessão pela companhia do Metrô do direito ao recebimento de todas as remunerações indicadas até o termo final do prazo de concessão.

Caso o valor não seja depositado, o negócio perderá validade.

Quando o contrato foi assinado a previsão era a de que o Shopping Itaquera teria 151 lojas, incluindo centro comercial, hipermercado e área de lazer, ocupando área de 127 mil metros quadrados.

A expectativa à época era de empregar aproximadamente 1.500 pessoas. Apenas com a implantação do empreendimento, que na ocasião exigiria investimento de R$ 57 milhões, a companhia avaliava que seriam criados quatro mil postos de trabalho.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes