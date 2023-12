Licitação de ônibus de Cantagalo (RJ) recebe propostas nesta quinta (28)

Definição de um novo contrato se arrasta desde 2022. Contratação emergencial é de 12 meses por R$ 1,94 milhão, mas pode ser prorrogada por até 60 meses

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Cantagalo (RJ) recebe nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, as propostas de eventuais interessados em operar emergencialmente o sistema municipal de ônibus.

A contratação inicial prevista é de 12 meses por, no máximo, R$ 1,94 milhão, mas pode ser prorrogada por até 60 meses.

A remuneração da empresa de ônibus será por quilômetro rodado, sendo que o valor máximo será de R$ 7,48 por km.

Vence a companhia que oferecer o menor preço, respeitando este teto.

É prevista a operação mensal de 21,7 mil km e a anual de 260,4 mil km.

Segundo a prefeitura, na justificativa do edital, atualmente, o serviço de transporte público coletivo municipal vem sendo prestado atualmente de forma precária pela atual empresa Transturismo São José Ltda, cujo contrato n.º 007/2022, vai vencer em 16 de janeiro de 2024. Esta contratação foi realizada de maneira excepcional e emergencial, desde a finalização do contrato de concessão com a empresa anterior Expresso Pinto e Palma Ltda em razão da interrupção das atividades pela companhia.

A frota total será de seis ônibus, sendo um reserva e cinco escalados todos os dias em linhas.

Cinco destes veículos devem ter 35 assentos cada, no mínimo, e ainda poderá ser incluído um micro-ônibus com 20 lugares para passageiros sentados.

A empresa que vencer terá, no máximo, 90 dias para assumir os serviços a contar da ordem de assinatura.

Como mostrou o Diário do Transporte, a tentativa de uma contratação se arrasta desde 2022 e sofreu entraves, como suspensão por parte do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio de Janeiro que apontou irregularidades.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/09/14/tce-rj-suspende-licitacao-do-transporte-de-cantagalo/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes