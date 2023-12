SPTrans altera 86 linhas de ônibus para realização da 98ª São Silvestre

Tradicional prova será disputada no próximo domingo, 31 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), empresa responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, informou que 86 linhas serão alteradas para a realização da 98ª edição da corrida São Silvestre.

As mudanças nos itinerários das linhas começam a partir das 20h do sábado, 30 de dezembro, dia que antecede a corrida, e vão ate às 12h do dia 31. A prova está marcada para começar às 8h05 do último dia do ano.

Confira as linhas afetadas:

1896-10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

8000-10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8000-01 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400-10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

8594-10 Cidade D`Abril – Pça.Ramos de Azevedo

8622-10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

8677-10 Jardim Líbano – Lgo. do Paissandu

As linhas deverão operar em sistema circular, não atenderão seus pontos finais.

Sentido único: normal até a Av. São João, acesso à Rua Helvétia, retorno, Av. São João, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

8215-10 Jardim Paulistano – Pça. do Correio

8528-10 Jardim Guarani – Pça. do Correio

As linhas deverão operar em sistema circular, não atenderão seus pontos finais.

Sentido único: normal até a Av. Marquês de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. e Viaduto Antártica, Pça. Marrey Júnior, Rua Turiassu, Rua Traipu, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Av. São João, acesso à Rua Helvétia, retorno, Av. São João, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Av. Francisco Matarazzo, Viaduto Pompéia, Av. Nicolas Boer, Pça. José Vieira de Carvalho Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, prosseguindo normal.

8549-10 Taipas – Pça. do Correio

A linha deverá operar em sistema circular, não atenderá seu ponto final.

Sentido único: normal até a Av. São João, acesso à Rua Helvétia, retorno, Av. São João, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

8600-10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandu

9501-10 Term. Cachoeirinha – Lgo. do Paissandu

As linhas deverão operar em sistema circular, não atenderão seus pontos finais.

Sentido único: normal até a Av. Marquês de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Ordem e Progresso, Rua Hélio de Barros, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), Rua Anhaia, Alameda Nothmann, Alameda Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luiz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

9301-10 Term. Casa Verde – Praça do Correio

As linhas deverão operar em sistema circular, não atenderão seus pontos finais.

Sentido único: normal até a Ponte Casa Verde, contorno, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), Rua Anhaia, Alameda Nothmann, Alameda Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luiz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

9500-10 Term. Cachoeirinha – Praça do Correio

9653-10 Pedra Branca – Praça do Correio

As linhas deverão operar com ponto de controle na Av. Rio Branco, não atenderão seus pontos terminais.

Ida: normal até a Ponte do Limão, contorno, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), Rua Anhaia, Rua Silva Pinto, Alameda Nothmann, Alameda Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luiz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco (Ponto de Controle).

Volta: Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

917H-10 Term. Pirituba – Metrô Vila Mariana

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. Oswaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, contorno, Rua Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, Rua Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Lorena, Av. Rebouças, Complexo Viário, acesso e Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

917M-10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

975A-10 Vila Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Praça Luiz Carlos Mesquita, Av. Antártica, Viaduto Antártica, Av. Antártica, Praça Marrey Jr., Rua Turiassu, Rua Cardoso de Almeida, Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. Oswaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, contorno, Rua Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, Rua Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Lorena, Av. Rebouças, Complexo Viário, acesso e Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

978L-10 Term. Cachoeirinha – Term. Princesa Isabel

A linha deverá operar com ponto de controle na Pça. Princesa Isabel, não atenderá seu ponto final.

Sentido único: normal até a Av. Pacaembu, acesso, Av. Auro Soares de Moura Andrade, Rua Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal até a Av. Dq. de Caxias (pista da esquerda) e Rua Guaianases.

978J-10 Voith – Term. Princesa Isabel

A linha deverá operar com ponto de controle na Pça. Princesa Isabel, não atenderá seu ponto final.

Ida: normal até a Av. Av. São João, acesso Rua Helvétia, Rua Ana Cintra, Rua Sebastião Pereira, Av. Dq. de Caxias (pista da esquerda) e Rua Guaianases.

Volta: Rua Guaianases, Rua Helvétia, prosseguindo normal.

118C-10 Jardim Pery Alto – Term. Amaral Gurgel

119C-10 Pq. Edu Chaves – Term. Princ. Isabel 271C-10 Pq. Vila Maria – Terminal Princesa Isabel

As linhas deverão operar com ponto de controle na Av. Rio Branco, 1492, não atenderão seus pontos terminais.

Ida: normal até a Alameda Nothmann, Av. Rio Branco (Ponto de Controle numeral 1492).

Volta: Av. Rio Branco (Ponto de Controle numeral 1492), Alameda Ribeiro da Silva, Alameda Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, prosseguindo normal.

1732-10 Vila Sabrina – Term. Amaral Gurgel

A linha deverá operar com ponto de controle na Av. Rio Branco, 1492, não atenderá seu ponto terminal.

Ida: normal até a Ponte Casa Verde, contorno, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), Rua Anhaia, Rua Silva Pinto, Alameda Nothmann, Av. Rio Branco (Ponto de Controle Numeral 1492).

Volta: Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

9300-10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Ponte do Limão, acesso, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), Rua Anhaia, Rua Silva Pinto, Alameda Nothmann, Alameda Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, Viaduto Gen. Couto Magalhães, Pça da Luz, Rua Brigadeiro Tobias, Rua Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, contorno, Av. Prestes Maia, Rua Paula Sousa, Rua da Cantareira, Rua Cav. Basílio Jafet, Rua General Carneiro, acesso e Term. Pq. D. Pedro II.

Volta: sem alteração.

9354-10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

Obs.: Deverá operar em sistema circular, não atenderá seu ponto terminal.

Sentido único: normal até a Ponte Casa Verde, contorno, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), Rua Anhaia, Alameda Nothmann, Alameda Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luiz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

107T-10 Metrô Tucuruvi – Terminal Pinheiros

Ida: normal até a Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Túnel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho, Viaduto Plínio de Queirós, Av. Nove de Julho, Pça das Guianas, Rua Canadá, Av. Brasil, Rua Venezuela, Rua Uruguai, Rua Colômbia, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Colômbia, Pça. Nossa Senhora do Brasil, Av. Brasil, Rua Bolívia, Pça. das Guianas, Av. Nove de Julho, Viaduto Dr. Plínio de Queirós, Av. Nove de Julho, Viaduto Eusébio Stevaux, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, Túnel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, prosseguindo normal.

175P-10 Metrô Santana – Ana Rosa

Ida: normal até Av. Auro Soares de Moura Andrade, Rua Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Tácito de Almeida, Rua Cardoso de Almeida, Av. Dr. Arnaldo, Viaduto Okuhara Koei, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. Osvaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, retorno, Rua Treze de Maio, Pça. Osvaldo Cruz, Rua Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Noite Ilustrada, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Turiassú, Rua Traipu, Rua Cândido Espinheira, Rua Ministro de Godoy, Rua Turiassú, Pça. Marrey Jr., Av. e Viad. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Ordem e Progresso, Rua Hélio de Barros, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), contorno, Pte. da Casa Verde, prosseguindo normal.

208M-10 Metrô Santana – Term. Pinheiros

Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Av. Auro Soares de Moura Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Praça Marechal Deodoro, Av. Angélica, Rua Sergipe, Rua da Consolação, Av. Rebouças, Av. Henrique Schaumann, Rua Cardeal Arcoverde, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Gen. Olímpio da Silveira, Av. Francisco Matarazzo, Viaduto Pompéia, Av. Nicolas Boer, Pça, José V. de C. Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, Pça. Luiz Carlos de Mesquita, Av. Ordem e Progresso, Rua Hélio de Barros, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), acesso e Ponte da Casa Verde, prosseguindo normal.

178A-10 Metrô Santana – Lapa

Ida: normal até a Rua dos Italianos, Rua Sérgio Tomás, Rua Norma Pieruccini Giannotti, Rua Pe. Luis Alves de Siqueira, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Francisco Matarazzo, Rua Pe. Antônio Tomás, Av. e Viaduto Antártica, Pça. Luís Carlos Mesquita, Av. Ordem e Progresso, Rua Hélio de Barros, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), Rua Anhaia, Rua Sólon, prosseguindo normal.

701A-10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena

Ida: normal até a Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Pas. Sub. Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho, Rua Alfredo Gaglioti, Rua Álvaro de Carvalho, Rua Martins Fontes, Rua Augusta, Rua Caio Prado, Rua da Consolação, Av. Rebouças, Rua Capote Valente, Rua Cardeal Arcoverde, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Consolação, acesso a, Interligação Leste-Oeste, Rua João Passaláqua, Rua Luiz Porrio, Rua Santo Antônio, Rua Samuel das Neves, Av. Nove de Julho, Vd. Dr. Eusébio Stevaux, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

148P-10 Pedra Branca – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Barra Funda, Av. Auro Soares de Moura Andrade, Rua Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Viaduto Pompéia, Av. Nicolas Boer, Pça, José V. de C. Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, Pça. Luiz Carlos de Mesquita, Av. Ordem e Progresso, Rua Hélio de Barros, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), acesso e Ponte da Casa Verde, prosseguindo normal.

177H-21 Metrô Santana – Pinheiros

Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Av. Auro Soares de Moura Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Praça Marechal Deodoro, Av. Angélica, Rua Sergipe, Rua da Consolação, Av. Rebouças, Av. Henrique Schaumann, Rua Cardeal Arcoverde, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Av. Francisco Matarazzo, Viaduto Pompéia, Av. Nicolas Boer, Pça, José V. de C. Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, Pça. Luiz Carlos de Mesquita, Av. Ordem e Progresso, Rua Hélio de Barros, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), acesso e Ponte da Casa Verde, prosseguindo normal.

178L-10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas

Ida: normal até a Ponte da Casa Verde, Av. Abrahão de Ribeiro, Av. Marquês de São Vicente, Pça. Luís Carlos Mesquita, Vd. e Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Rua Turiassú, Rua Cardoso de Almeida, Rua Tácito de Almeida, Rua Cardoso de Almeida, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Turiassú, Rua Traipu, Rua Dr. Cândido Espinheira, Rua Min. de Godoy, Rua Turiassu, Pça. Marrey Júnior, Av. e Vd. Antártica, Pça. Luís Carlos Mesquita, Av. Ordem e Progresso, Rua Hélio de Barros, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), contorno, Pte. da Casa Verde, prosseguindo normal.

179X-10 Jardim Fontális – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a Rua dos Italianos, R. Sérgio Tomás, Rua Norma Pieruccini Giannotti, Rua Pe. Luís Alves de Siqueira, Av. Dr. Abraão Ribeiro, prosseguindo normal.

Volta: Term. Metrô Barra Funda, Av. Auro Soares de Moura Andrade, Rua Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Viaduto Pompéia, Av. Nicolas Boer, Pça, José V. de C. Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, Pça. Luiz Carlos de Mesquita, Av. Ordem e Progresso, Rua Hélio de Barros, Av. Pres. Castelo Branco (Marginal Tietê), Rua Anhaia, Rua Sólon, prosseguindo normal.

508L-10 Term. Princesa Isabel – Aclimação (Circular)

Obs.: Deverá operar com ponto de controle na Av. Rio Branco (próximo a Praça Princesa Isabel).

Sentido único: Av. Rio Branco, Av. Rudge, Rua Javaés, Rua Visc. de Taunay, Rua Sérgio Tomás, Rua Norma Pieruccini Giannotti, Rua Pe. Luís Alves de Siqueira, Av. Dr. Abrahão Ribeiro, Vd. Pacaembu, Av. Auro Soares de Moura Andrade, Rua Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Junior, Rua Turiassú, Rua Traipu, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, Av. Angélica, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Arruda Alvim, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente até a Rua Anita Garibaldi, Av. Rangel Pestana, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Senador Queiroz, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

805L-10 Term. Princesa Isabel – Aclimação (Circular)

A linha terá sua operação durante a corrida.

930P-10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Av. do Exterior, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queiroz (Pista da Esquerda), Rua Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho, Viaduto Dr. Plínio de Queiroz, Av. Nove de Julho, Pça das Guianas, Rua Canadá, Av. Brasil, Rua Venezuela, Rua Uruguai, Rua Colômbia, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Colômbia, Av. Brasil, Rua Bolívia, Pça das Guianas, Av. Nove de Julho, Viaduto Plínio de Queiroz, Av. Nove de Julho, Viaduto Eusébio Stevaux, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, Rua Paula Souza, Rua da Cantareira, Rua Cav. Basílio Jafet, Rua Gen. Carneiro, acesso, Term. Pq. D. Pedro II.

N307-11 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: normal até a R. Augusta, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, retorno, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Augusta, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Augusta, Al. Itu, R. Pe. João Manuel, Al Franca, Av. Rebouças, R. Fernando de Albuquerque, R. Augusta, prosseguindo normal.

2002-10 Term. Pq. Dom Pedro II – Terminal Bandeira

A linha terá sua operação paralisada no dia 31 de dezembro.

2290-10 – Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Rua do Gasômetro, Viaduto Diário Popular, acesso e Term. Pq. D. Pedro II.

Volta: sem alteração.

408A-10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

A linha deverá operar de forma circular, retornando na Pça da Sé, não atenderá seu ponto final.

Sentido único: normal até R. Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, R. Benjamin Constant, Pça João Mendes, Rua Cons. Furtado, prosseguindo normal.

4113-10 Gentil de Moura – Pça. da República

Sentido único: normal até R. Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, R. Benjamin Constant, Pça João Mendes, Rua Cons. Furtado, prosseguindo normal.

4115-10 Shop. Plaza Sul – Pça. da República

Sentido único: normal até a Pça. Clóvis Bevilacqua, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás, Pça. da Sé, Pça. João Mendes, prosseguindo normal.

475M-10 Jardim da Saúde – Term. Amaral Gurgel

Ida: normal até a Pça. Oswaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Viaduto Armando Puglisi, Rua Rui Barbosa, Rua João Passalacqua, Pça. Álvaro de Carvalho Aranha, Viaduto Martinho Prado, Rua Martinho Prado, R. Augusta, R. Caio Prado, R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Term. Amaral Gurgel.

Volta: sem alteração.

475R-10 Jardim São Savério – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, Av. Liberdade, Lgo. 7 de Setembro, Pça. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. da Sé, Pça. João Mendes, Av. Liberdade, Rua Vergueiro, Rua Domingos de Moraes, Rua Eça de Queirós, Rua Cubatão, Av. Cons. Rodrigues Alves, Rua Tangará, prosseguindo normal.

477A-10 Sacomã – Terminal Pinheiros

Ida: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

478P-10 Sacomã – Vl. Romana

N506-11 Term. Sacomã – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até a Pça. Oswaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, contorno, Rua Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, Rua Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Noite Ilustrada, acesso e Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

5144-10 Term. Sapopemba – Term. Princesa Isabel

A linha deverá operar com ponto de controle na Av. Rio Branco, não atenderá seu ponto terminal.

Ida: normal até a Alameda Nothmann, Alameda Barão de Paranapiacaba, Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luiz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco (Ponto de Controle).

Volta: Av. Rio Branco, Alameda Glete, prosseguindo normal.

874T-10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até a Pça. Oswaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, contorno, Rua Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, Pça. Amadeu Amaral, Rua Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Lorena, Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, R. Matias Aires, Rua Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, retorno, Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

509M-10 Jardim Miriam – Term. Princesa Isabel

A linha deverá operar com ponto de controle na Av. Rio Branco, não atenderá seu ponto terminal.

Ida: normal até a Av. Ipiranga e Av. Rio Branco.

Volta: Av. Rio Branco, Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, Viaduto Gen. Couto de Magalhães, Pça da Luz, Rua Brigadeiro Tobias, Rua Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. 23 de Maio, prosseguindo normal.

5106-10 Jardim Selma – Lgo. São Francisco

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, acesso, Pça. Estela Zanchetta Molina, pista descendente, Av. Vinte e Três de Maio, acesso ao Vd. Da. Paulina, Rua Quintino Bocaiúva.

Volta: Rua Quintino Bocaiúva, Rua Sen. Feijó, Rua Cristóvão Colombo, Rua Asdrúbal do Nascimento, Tr. Grassi, Av. Vinte e Três de Maio, Rua Ramon Penharrubia, Pça. Oswaldo Gagliano, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, acesso, Rua Cincinato Braga, Rua Carlos Sampaio, Av. Paulista, Rua Des. Eliseu Guilherme, prosseguindo normal.

5175-10 Baln. São Francisco – Pça. da Sé

5178-10 Jardim Miriam – Praça João Mendes

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, Av. Liberdade, Lgo. 7 de Setembro, Pça. João Mendes, Rua Cde. do Pinhal, Rua da Glória, Av. da Liberdade, Rua Álvares Machado, Pça. Carlos Gomes.

Volta: Pça. Carlos Gomes, Av. da Liberdade, Av. Liberdade, Rua Vergueiro, Rua Correia Dias, Rua Cubatão, Rua Tomás Carvalhal, Rua Carlos Steinen, Rua Dr. Rafael de Barros, Rua Tutóia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

875A-10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até a Pça. Oswaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, contorno, Rua Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, Rua Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Lorena, Av. Rebouças, Rua da Consolação, R. Amaral Gurgel, Term. Amaral Gurgel, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Sebastião Pereira, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

714C-10 COHAB Educandário – Paulista

Sentido único: normal até a R. Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, R. Cardeal Arcoverde, prosseguindo normal.

719R-10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, R. Matias Aires, R. Maceió, prosseguindo normal.

Volta: Term. Barra Funda, Av. Auro Soares de Moura Andrade, Rua Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Praça Marechal Deodoro, Av. Angélica, Rua Sergipe, Rua da Consolação, Av. Rebouças, Av. Henrique Schaumann, Pça. John Graz, Rua Cardeal Arcoverde, prosseguindo normal.

857R-10 Term. Campo Limpo – Aclimação

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, Pça Oswaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, contorno, Rua Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, Rua Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luís Antônio, Av. Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

5111-10 Term. Santo Amaro – Term. Parque Dom Pedro II

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, Av. Liberdade, Lgo. 7 de Setembro, Pça. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. da Sé, Pça. João Mendes, Lgo. 7 de Setembro, Av. Liberdade, Rua Vergueiro, Rua Correia Dias, Rua Cubatão, Rua Tomás Carvalhal, Rua Carlos Steinen, Rua Dr. Rafael de Barros, Rua Tutóia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

5119-10 Term. Capelinha – Lgo São Francisco

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, acesso, Pça. Estela Zanchetta Molina, pista descendente, Av. Vinte e Três de Maio, acesso ao Vd. Da. Paulina, Rua Quintino Bocaiúva, Rua Riachuelo, Vd. Brig. Luís Antônio.

Volta: Vd. Brig. Luís Antônio, Av. Brig. Luís Antônio, Rua Asdrúbal do Nascimento, Tr. Grassi, Av. Vinte e Três de Maio, Rua Ramon Penharrubia, Rua Tomás Carvalhal, Rua Des. Eliseu Guilherme, Rua Afonso de Freitas, Rua Carlos Steinen, Rua Dr. Rafael de Barros, Rua Tutóia, Av. Brigadeiro Luís Antônio, prosseguindo normal.

609F-10 Chácara Santana – Term. Princesa Isabel

A linha deverá operar em sistema circular, não atenderá seu ponto terminal.

Sentido único: normal até a Av. Prestes Maia, retorno sobre a passagem subterrânea Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, prosseguindo normal.

775P-10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa

857P-10 Term. Campo Limpo – Paraíso

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luís Antônio, Av. Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

702C-10 Jardim Bonfiglioli – Metrô Belém

Ida: normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, acesso, Interligação Leste-Oeste, Viad. Júlio Mesquita Filho, Interligação Leste-Oeste, R. Jaceguai, Av. da Liberdade, Lgo. Sete de Setembro. Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Senador Queiroz (pista da esquerda), Rua Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho, Rua Alfredo Gaglioti, Rua Álvaro de Carvalho, Rua Martins Fontes, Rua Augusta, Rua Caio Prado, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

715M-10 Jardim Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, Av. Liberdade, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Av. Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

7545-10 Jardim João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

8700-10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705-51 Pq. Continental – Anhangabaú

As linhas deverão operar em sistema circular, não atenderão seu ponto final.

Sentido único: normal até a Rua da Consolação (pista da direita) após a Igreja, Pça Des. Mário Pires, Rua Martins Fontes, Rua Augusta, Rua Caio Prado, Rua da Consolação prosseguindo normal.

778R-10 COHAB Raposo Tavares – Term. Princesa Isabel

A linha deverá operar com ponto final na Rua Guaianases, não atenderá seu ponto terminal.

Ida: normal até Av. Duque de Caxias (pista de esquerda), Rua Guaianases (Ponto de Controle).

Volta: Rua Guaianases (Ponto de Controle), Rua Helvétia, prosseguindo normal até a Rua Sebastião Pereira, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

7903-10 Jardim João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até a Rua da Consolação (pista da direita) após a Igreja, Pça. Des. Mário Pires, Rua Martins Fontes, Rua Augusta, Rua Caio Prado, Rua da Consolação prosseguindo normal.

809V-10 Vila Gomes – Metrô Trianon-Masp

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

5154-10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

A linha não atenderá seu ponto final.

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Vd. Armando Puglisi do Bixiga, Rua Rui Barbosa, Rua João Passalacqua, Rua Santo Antônio à esquerda, Rua Samuel Neves, Av. Nove de Julho, Vd. Eusébio Stevaux e Túnel Papa João Paulo II, prosseguindo normal até Av. Rio Branco (ponto de controle).

Volta: Av. Rio Branco, Al. Glete, prosseguindo normal até o Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho, Pça. 14 Bis, Rua Manoel Dutra, Rua Rui Barbosa, Pça. Dom Orione, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, Rua Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, Rua Dr. Rafael de Barros, Rua Tutóia, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

5185-10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, Av. Liberdade, Lgo. 7 de Setembro, Pça. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. da Sé, Pça. João Mendes, Lgo. 7 de Setembro, Av. Liberdade, Rua Vergueiro, Av. Bernardino de Campos, Pça. Oswaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, contorno, Rua Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, Rua Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, prosseguindo normal.

669A-10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

A linha deverá operar com ponto final na Rua Guaianases, não atenderá seu ponto final.

Ida: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Pça. Armando Sales de Oliveira, Av. Brasil, Av. Rebouças, Rua da Consolação, prosseguindo normalmente até Av. Duque de Caxias (pista de esquerda), Rua Guaianases (Ponto de Controle).

Volta: Rua Guaianases (Ponto de Controle), Rua Helvetia, prosseguindo normal até a Rua Sebastião Pereira, Rua Amaral Gurgel, Rua da Consolação, Av. Rebouças, retorno, Av. Rebouças, R. da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, prosseguindo normal.

702U-22 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, acesso, Interligação Leste-Oeste, Viad. Júlio Mesquita Filho, Interligação Leste-Oeste, R. Jaceguai, Av. da Liberdade, Lgo. Sete de Setembro. Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Senador Queiroz (pista da esquerda), Rua Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho, Rua Alfredo Gaglioti, Rua Álvaro de Carvalho, Rua Martins Fontes, Rua Augusta, Rua Caio Prado, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

719P-10 Term. Pinheiros – Term. Princ. Isabel

A linha deverá operar com ponto final na Praça Princ. Isabel, não atenderá seu ponto final.

Ida: normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, R. Matias Aires, R. Maceió, prosseguindo normal até a Praça Princesa Isabel.

Volta: Praça Princesa Isabel, Rua Helvétia, Rua Br. de Campinas, Rua Dr. Carvalho de Mendonça, Praça Olavo Bilac, Rua Brig. Galvão, Av. Angélica, Praça Mal. Deodoro, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Av. Fco. Matarazzo, Rua Pedro Machado, retorno, Rua Pedro Machado, Praça Souza Aranha, Av. Antártica, Av. Sumaré, Av. Paulo VI, Praça Oswaldo Cruz de Souza Dias, Rua Capote Valente, Rua Amália Noronha, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardeal Arcoverde, prosseguindo normal.

7267-10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7281-10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viaduto Okuhara Koei, Rua da Consolação (pista da direita) após a Igreja, Pça Des. Mário Pires, Rua Martins Fontes, Rua Augusta, Rua Caio Prado, Rua da Consolação, Av. Rebouças, Rua Capote Valente, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

8700-01 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

A linha deverá operar em sistema circular, não atenderá seu ponto final.

Sentido único: normal até a Rua da Consolação (pista da direita) após a Igreja, Pça Des. Mário Pires, Rua Martins Fontes, Rua Augusta, Rua Caio Prado, Rua da Consolação prosseguindo normal.

8615-10 Pq. da Lapa – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: normal até a Av. São João, acesso, Rua Helvétia, Rua das Palmeiras, Rua Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, acesso, Interligação Leste-Oeste, Viad. Júlio Mesquita Filho, Interligação Leste- Oeste, R. Jaceguai, Av. da Liberdade, Lgo. 7 de Setembro, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Av. do Estado, Rua do Glicério, acesso e Av. Radial Leste-Oeste, Rua Amaral Gurgel, Rua Duque de Caxias (pista da esquerda), Av. São João, prosseguindo normal.

874C-10 Pq. Continental – Metrô Trianon – MASP

Sentido único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Rua Card. Arcoverde, Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Heitor Penteado, prosseguindo normal.

875H-10 Term. Lapa – Metrô Vila Mariana

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viaduto Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Noite Ilustrada, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

875P-10 Metrô Barra Funda – Metrô Ana Rosa

Ida: Metrô Barra Funda, Av. Auro Soares de Moura Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viaduto Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, retorno, R. Treze de Maio, R. Des. Eliseu Guilherme, R. Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Lorena, Av. Rebouças, Túnel Noite Ilustrada, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal até a R. Traipu, R. Dr. Cândido Espinheira, R. Min. Godoy, R. Turiassú, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, R. Pedro Machado, Av. Auro Soares de Moura Andrade, Metrô Barra Funda.

877T-10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

Ida: normal até a Av. Rebouças, retorno, Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. Oswaldo Cruz, Rua Treze de Maio, Pça. Amadeu Amaral, contorno, Rua Treze de Maio, Pça. Oswaldo Cruz, Pça. Amadeu Amaral, Rua Dr. Rafael de Barros, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Lorena, Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, R. Matias Aires, Rua Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

6412-10 Paraisópolis – Paulista

Sentido único: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Al. Santos, R. Maria Figueiredo, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, prosseguindo normal.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte