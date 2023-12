VÍDEO DO EXATO MOMENTO: Motorista de carro passa semáforo vermelho em alta velocidade e bate em ônibus na capital paulista

Condutor do veículo se feriu, mas está fora de risco. Passageiros do coletivo tiveram ferimentos sem gravidade

ADAMO BAZANI

Colaborou Guilherme Strabelli

A imagem realizada de um outro carro é impressionante.

O veículo branco, de alto padrão, acelera.

A gravação consegue captar o ronco do moto.

O carro em alta velocidade está à esquerda da via, perto de um semáforo, e muda de faixa com tudo, entrando na frente do carro que tinha uma câmera de segurança voltada para o trânsito.

O semáforo já estava no vermelho para o carro, que não para.

No momento, vinha da outra via do cruzamento, em baixa velocidade, um ônibus urbano da empresa MobiBrasil, que opera o sistema municipal de São Paulo.

O coletivo foi atingido pelo carro.

O veículo menor ficou com a frente completamente destruída e o ônibus teve avarias na região do para-choque.

O motorista do carro se feriu, mas não corre risco de perder a vida.

No coletivo, que fazia a linha entre o Aeroporto de Congonhas, na zona Sul, e o Centro, alguns passageiros tiveram ferimentos sem gravidade por baterem as pernas nos bancos.

O motorista do ônibus tentou frear, mas pelo peso do veículo e pela velocidade do carro, não foi possível parar a tempo.

A batida ocorreu na noite de quarta-feira para quinta-feira, na Avenida Sumaré, perto da Rua João Ramalho, mas as imagens só foram divulgadas neste sábado, 23 de dezembro de 2023.

A polícia investiga os motivos de o motorista do carro ter corrido e ultrapassado o semáforo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Guilherme Strabelli