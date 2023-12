VÍDEO: Acidente entre ônibus e carro deixa quatro mortos no sul da Bahia

Coletivo operava rota entre Ilhéus e Porto Seguro quando foi atingido de frente pelo carro

GUILHERME STRABELLI

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus da Rota Transportes neste domingo, 24 de dezembro de 2023, deixou quatro mortos. O caso aconteceu na BR-101, na região de São José da Vitória, no Sul da Bahia.

O veículo coletivo fazia uma viagem entre as cidades de Ilhéus e Porto Seguro, quando foi atingido pelo carro, que viajava na direção oposta e perdeu o controle ao fazer uma curva. Os veículos colidiram de frente, com o carro ficando totalmente destruído.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que todas as vítimas estavam no carro de passeio, mas não divulgou nomes e idades. No entanto, foi confirmado que o veículo transportava um homem, uma mulher e duas crianças, todos da mesma família.

Nenhum dos 19 passageiros e membros da tripulação do ônibus sofreu lesões. Eles seguiram viagem em outro veículo disponibilizado pela empresa.

Além da PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionadoa para socorrer as vítimas. No entanto, eles morreram no local.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte