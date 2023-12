SSP do Rio Grande do Sul reduz linhas no transporte público de Alegrete e Passo Novo

Medida entra em vigor nesta terça-feira (26)

YURI SENA

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania do Rio grande do Sul, alerta sobre as mudanças no serviço de transporte coletivo municipal, especificamente nas três linhas que ligam Alegrete a Passo Novo.

Essas alterações entram em vigor a partir desta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, devido ao recesso escolar programado pelo Instituto Federal Farroupilha (IFF), que ocorrerá entre 19 de dezembro de 2023 e 13 de fevereiro de 2024.

Assim, durante esse período, a única rota em operação será a ROTA 1, com saída da cidade às 6h45 e chegada ao campus às 8h. No período da tarde, o transporte parte da cidade às 15h45, passa pelo campus às 17h e retorna à cidade.

Conforme a orientação da Coordenação da Secretaria de Mobilidade, a decisão foi fundamentada na redução do contingente de passageiros durante o recesso.

A linha, que normalmente atende a mais de 150 pessoas até o distrito, deve experimentar uma redução significativa no fluxo durante esse período. Essa adaptação visa otimizar os recursos em resposta à menor demanda.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte