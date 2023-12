Ônibus bate em parede de loja e deixa feridos em Barra do Piraí (RJ)

Acidente aconteceu quando estabelecimento estava fechado; feridos foram encaminhados para unidade de saúde

GUILHERME STRABELLI

Um ônibus bateu na parede de uma loja em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, 24 de dezembro de 2023. Ao menos duas pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu na Rua Iago José de Castro Valério, no bairro Oficina Velha, por volta das 13h.

De acordo com a prefeitura, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo atravessasse a pista e colidisse com a parede do estabelecimento. Na hora do acidente, a loja estava fechada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista, 24, apresentou ferimentos leves no braço, enquanto uma passageira, 67, sofreu escoriações no braço e no supercílio.

Os dois foram levados para a Casa de Caridade Santa Rita, no centro da cidade.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte