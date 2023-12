Linha entre Adamantina (SP) e Presidente Prudente (SP) é retomada pela Jandaia a partir desta terça (26)

Trajeto passará por cinco cidades no interior de São Paulo

GUILHERME STRABELLI

A Jandaia Transportes retomará a operação da linha entre as cidades de Adamantina e Presidente Prudente, no interior de São Paulo, a partir desta terça-feira, 26 de dezembro de 2023.

O trajeto da linha passa pelas cidades de Mariápolis, Boa Esperança, Iubatinga, Caiabu e Martinópolis, todas no interior de São Paulo.

A linha estava suspensa desde 2017. No entanto, conforme mostrou o Diário do Transporte, a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São paulo) autorização para que a Jandaia retomasse a operação da linha.

Relembre:

A operação da linha acontecerá de segunda à sexta-feira. A partida de Adamantina acontecerá às 8h, enquanto o retorno partirá de Presidente Prudente às 14h05

Confira os horários do trajeto:

Ida:

08h00 – Adamantina

08h25 – Mariápolis

08h40 – Boa Esperança

08h55 – Iubatinga

09h15 – Caiabu

09h40 – Martinópolis

10h20 – Chegada em Presidente Prudente

Volta:

14h05 – Presidente Prudente

14h45 – Martinópolis

15h10 – Caiabu

15h35 – Iubatinga

15h50 – Boa Esperança

16h05 – Mariápolis

16h30 – Chegada em Adamantina

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte