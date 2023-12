Rio Ônibus distribui 40 toneladas de alimento e doa dois mil brinquedos durante ação de Natal

Itens foram distribuídos para mais de 25 bairros e 39 instituições atendidas pelo projeto

GUILHERME STRABELLI

O Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro, distribuiu 40 toneladas de alimentos e 2 mil brinquedos durante ação do Natal Sem Fome. A distribuição foi realizada neste sábado, 23 de dezembro de 2023.

Ao todo, 16 coletivos do transporte público e seus motoristas foram responsáveis por contribuir com mais esperança e solidariedade. Os alimentos foram distribuídos em mais de 25 bairros, enquanto os brinquedos foram levados a 39 instituições apoiadas pela parceria entre o Sindicato e a Ação da Cidadania.

“Nossa preocupação vai muito além de atender os 2,1 milhões de passageiros que transportamos diariamente. Estamos empenhados em promover uma sociedade mais justa e inclusiva. Todos merecem ter uma alimentação saudável, um final de ano digno e uma mobilidade urbana que garanta o direito de ir e vir com qualidade e segurança, por exemplo”, diz João Gouveia, presidente do Rio Ônibus.

“Esse tem sido o principal foco do nosso trabalho, tornar o Rio de Janeiro uma cidade melhor para quem vive aqui”, continuou Gouveia.

“Essa é uma parceria muito importante aqui no Rio, porque algumas comunidades que recebem nossas cestas básicas não conseguem buscar os alimentos ou têm dificuldade para transportar uma grande quantidade. Então, quando o Rio Ônibus chega com uma frota para nos ajudar nessa distribuição, a gente aumenta a nossa capacidade de entrega e consegue ajudar mais famílias que estão em insegurança alimentar”, disse Kiko Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

Além das doações e do apoio logístico, o Rio Ônibus contribui anualmente com a divulgação dos canais de doação do Natal Sem Fome para mais de 6milhões de passageiros que passam pelos principais terminais da cidade.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte