Linha 1-Azul do Metrô opera com velocidade reduzida por usuário na via na Estação Vergueiro neste sábado (23)

Problema foi detectado por volta das 17h56; composições também circulam com maior tempo de parada nas estações

GUILHERME STRABELLI

A Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo está operando com velocidade reduzida no fim da tarde deste sábado, 23 de dezembro de 2023. A causa da mudança na operação foi a presença de um usuário na via na Estação Vergueiro.

O problema foi detectado por volta das 17h56. Além da velocidade reduzida, os trens também circularam com maior tempo de parada nas estações.

A operação foi normalizada por volta das 18h10. A princípio, não foram registrados reflexos em outras linhas do sistema.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte