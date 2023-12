Incêndio destrói ônibus de viagem que transportava 40 pessoas em Minas Gerais

Apesar do susto, ninguém se feriu; veículo foi totalmente destruído pelas chamas

GUILHERME STRABELLI

Um ônibus de viagem que transportava 40 passageiros foi destruído por um incêndio na tarde deste sábado, 23 de dezembro de 2023. O caso aconteceu por volta das 13h20 na BR-365, altura do km 293, na Zona Rural de Salinas, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o ônibus deixou Alagoas e tinha como destino o Estado do Paraná.

O condutor informou que uma possível falha mecânica teria resultado no início do incêndio. Mesmo com o uso dos extintores, as chamas se propagaram rapidamente e consumiram o veículo.

O motorista informou que todos os passageiros e suas bagagens desceram em segurança antes que o incêndio tomasse o ônibus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para tomar as providências necessárias. Durante a ação dos bombeiros, não foi necessário interditar a rodovia.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte