Confira programação do transporte público de Brasília para o Natal

Segundo a Secretaria de Transporte afirmou que frota terá reforço no sábado, 23 de dezembro, para ajudar na demanda do comércio

GUILHERME STRABELLI

A cidade de Brasília está se preparando para o Natal de 2023 e organizou uma operação especial para o fim de semana.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), no domingo, 24 de dezembro, véspera de Natal, os coletivos seguirão a tabela normal de domingo, com reforços para atender o horário de funcionamento do comércio.

Por fim, na segunda-feira de Natal, os veículos da frota irão circular com escala horária de feriado, que é igual a de domingo, mas sem os reforços para o comércio. Os horários e itinerários dos coletivos estão disponíveis no site: dfnoponto.semob.df.gov.br.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte