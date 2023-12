Acidente entre carro e ônibus deixa vítima na Zona Sul de São Paulo

Ocorrência aconteceu por volta das 20h desta sexta-feira, 22 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

Um acidente entre um ônibus e um carro na Zona Sul de São Paulo deixou uma vítima. O caso aconteceu por volta das 20h desta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, na Rua da Paz, no bairro de Santo Amaro.

Segundo a SPTrans, o ônibus envolvido no acidente tinha o prefixo 6.1429, pertencia à Viação Grajaú e operava a linha 607M/10 (Term. Grajaú – Term. Água Espraiada).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é uma mulher de 32 anos de idade, que sofreu contusão no tórax e no braço. Ela foi encaminhada para o Pronto-Socorro da UPA Campo Limpo.

Ainda segundo a SPTrans, um Boletim de Ocorrência foi registrado. O Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando o caso.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte