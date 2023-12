Next Mobilidade, operadora do corredor ABD, leva colaboradores para passeio natalino

Evento teve familiares viajando até o Ibirapuera, além de contemplar outras decorações natalinas espalhadas pela cidade

YURI SENA

A Next Mobilidade, operadora do corredor ABD, proporcionou um momento muito especial e cheio de magia do Natal para seus colaboradores e familiares, com um ônibus totalmente iluminado, com adesivos e decoração interna.

O veículo foi conduzido por um motorista caracterizado de Papai Noel e percorreu as ruas de São Paulo, passando pelo Parque do Ibirapuera para conferir a maior arvore de Natal enfeitada da cidade, além de contemplar outras decorações natalinas espalhadas pelas ruas.

Confira Imagens:

Yuri Sena, para o Diário do Transporte