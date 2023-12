Metrô de SP lança licitação do projeto básico da Linha 20-Rosa

Traçado deve ter 33 km e fará ligação da zona Oeste de São Paulo ao ABC; é o primeiro projeto de Metrô de alta capacidade na região

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metrô de São Paulo publicou aviso de licitação do projeto básico da linha 20-Rosa, planejada para ligar a região da Lapa (estação Santa Marina), na zona oeste da capital paulista, a Santo André (estação prefeito Saladino, ao lado do terminal de ônibus rodoviários).

O anúncio foi publicado nesta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, no Diário Oficial do Estado.

A Sessão Pública de Recebimento e Abertura das propostas (técnica e comercial) está marcada para o dia 07 de março de 2024, às 14h.

O Edital e todos os seus anexos estão disponíveis gratuitamente nos sites http://www.imprensaoficial.com.br e http://www.metro.sp.gov.br, a partir do próximo dia 26 de dezembro.

A Linha 20-Rosa terá uma extensão aproximada de 33 quilômetros, com 25 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina e Santo André, passando também pelas regiões da Lapa, Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo do Campo, com conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos. Atualmente, o Metrô desenvolve o projeto funcional (primeiro projeto de uma linha) e estudos auxiliares, como Investigação Geotécnica e Sondagens.

É o primeiro projeto de metrô de alta capacidade para a região. A linha 18-Bronze seria apenas um monotrilho, de menor capacidade, que desde 2012 nunca saiu do papel, sendo substituída por um projeto de BRT (Bus Rapid Transit), que tem capacidade e velocidade superiores às de um corredor de ônibus comum. (Relembre)

Como mostrou o Diário do Transporte, o Metrô de São Paulo contratou a elaboração do Financial Advisory, que é o estudo do modelo econômico-financeiro e jurídico para a implantação da Linha 20-Rosa.

Em maio deste ano, a Companhia do Metropolitano de São Paulo finalizou a licitação para confecção de Laudo Macro de avaliação de áreas da futura Linha 20 – Rosa.

O Laudo Macro é o estudo que avalia as áreas que deverão ser desapropriadas para a realização das obras de implantação da Linha 20.

O laudo deverá conter ainda a avaliação de área para implantação do Pátio Norte e da Estação Santa Marina da Linha 20 – Rosa.

Das oito empresas selecionadas, a Comissão considerou vencedora do certame a CTA – Consultoria Técnica e Assessoria, que ofereceu o menor preço dentre as concorrentes, no valor de R$ 98 mil. (Relembre)

