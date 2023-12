Linha 9-Esmeralda terá manutenções programadas na próxima semana; veja trechos afetados

Estações da linha passarão por ações de modernização; dentre as mudanças, estão trocas de trilhos e dormentes

GUILHERME STRABELLI

A Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, passará por obras de manutenção programada na próxima semana. As manutenções acontecerão entre terça-feira, 26 de dezembro de 2023, e sábado, 30 de dezembro.

Segundo a concessionária, as ações fazem parte do plano de modernização da linha. Dentre as melhorias, estão a troca de trilhos e dormentes e aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização.

Na terça, 26, e na quarta, 27, as manutenções acontecerão das 10h às 15h30, aumentando o intervalo entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal para 16 minutos.

Na quinta, 28, e na sexta, 29, entre as 10h e as 15h30, os intervalos serão de 16 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. De noite, das 23h à 0h, os intervalos serão de 15 minutos entre Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

Por fim, no sábado, entre as 10h e as 15h30, os intervalos serão de 16 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

