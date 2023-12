Expresso Nordeste é multada em mais de R$ 100 mil por agressão que resultou em morte de idoso

Penalidade foi aplicada por prefeitura responsável pelo terminal onde ocorreu o crime praticado pelo motorista do ônibus

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Mandaguari (PR), por meio do Procon, multou nesta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, a empresa Expresso Nordeste em R$ 113 mil pela agressão por parte de um motorista da companhia de ônibus contra um idoso de 76 anos.

O homem ficou 11 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Metropolitano de Sarandi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O crime aconteceu no doa 04 de dezembro de 2023 no terminal da cidade.

Após se desentender com o idoso, que estava no coletivo, o homicida que dirigia o ônibus deu um soco no homem que já caiu desacordado. O motorista ainda recolheu os pertences do homem, deixou em um canto, fecha a porta e foi embora com o ônibus.

O agressor foi demitido pela Expresso Nordeste que disse que não compactua com o ato e que colabora com as autoridades.

De acordo com a prefeitura, a empresa deve também ser penalizada porque é responsável pelos atos de seu preposto.

Assim, o motorista representa o fornecedor do serviço, no caso a empresa, de acordo com o Procon.

Ainda segundo o Procon, o capítulo IV do Código de Defesa do Consumidor diz que a empresa é responsável pela qualidade dos serviços, além de reparação e prevenção de danos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes