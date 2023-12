Águia Branca e Catedral recebem autorização da ANTT para implantar linhas; 4 Irmãos poderá realizar operação simultânea em rotas no MT, RO e MA

Decisões foram publicadas nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial da União

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou três decisões na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

As empresas que tiveram suas solicitações atendidas foram a Viação Águia Branca, a Kandango (Catedral) e a 4 Irmãos.

Veja seguir em detalhes:

Pela Decisão Supas nº 896 o Superintendente Juliano de Barros Samôr deferiu pedido da 4 Irmãos Transportes e Turismo Eireli para realizar operação simultânea das linhas interestaduais CUIABÁ (MT) – PORTO VELHO (RO), prefixo nº 11-0092-00, e AÇAILÂNDIA (MA) – PORTO VELHO (RO), prefixo nº 15-0070-00, no trecho de CUIABÁ (MT) – PORTO VELHO (RO).

Esta Decisão entra em vigor 10 dias após a data de hoje, quando foi publicada.

Pela Decisão Supas nº 897 foi deferido o pedido da Viação Águia Branca S/A para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha SALVADOR (BA) – VILA VELHA (ES), prefixo 05-0343-00, com as seguintes seções:

I – de SALVADOR (BA) para VITÓRIA (ES), LINHARES (ES) e SÃO MATEUS (ES); e

II – de ITABUNA (BA) e TEIXEIRA DE FREITAS (BA) para VITÓRIA (ES) e VILA VELHA(ES ) .

Por fim, e pela Decisão Supas nº 898, a ANTT atendeu ao pedido da Kandango Transportes E Turismo Ltda (Catedral) para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha NATAL (RN) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 14-0042-00, com as seguintes seções:

I – de NATAL (RN) para SEABRA (BA), IBOTIRAMA (BA), ALVORADA DO NORTE (GO), FORMOSA (GO), BRASILIA (DF), GOIANIA (GO), ARAGUARI (MG), UBERLANDIA (MG), UBERABA (MG), RIBEIRAO PRETO (SP) e CAMPINAS (SP);

II – de APODI (RN) para CAJAZEIRAS (PB), JUAZEIRO DO NORTE (CE), BREJO SANTO (CE), SALGUEIRO (PE), PETROLINA (PE), JUAZEIRO (BA), SENHOR DO BONFIM (BA), JACOBINA (BA), MORRO DO CHAPEU (BA), SEABRA (BA), IBOTIRAMA (BA), SANTANA (BA) , SANTA MARIA DA VITORIA (BA), CORRENTINA (BA), ALVORADA DO NORTE (GO), FORMOSA (GO), BRASILIA (DF), ANAPOLIS (GO), GOIANIA (GO), ARAGUARI (MG), UBERLANDIA (MG), UBERABA (MG), RIBEIRAO PRETO (SP), CAMPINAS (SP) e SAO PAULO (SP);

III – de PAU DOS FERROS (RN) para CAJAZEIRAS (PB), JUAZEIRO DO NORTE (CE), BREJO SANTO (CE), SALGUEIRO (PE), PETROLINA (PE), JUAZEIRO (BA), SENHOR DO BONFIM (BA), JACOBINA (BA), MORRO DO CHAPEU (BA), SEABRA (BA), IBOTIRAMA (BA), SANTANA (BA), SANTA MARIA DA VITORIA (BA), CORRENTINA (BA), ALVORADA DO NORTE (GO), BRASILIA (DF), ANAPOLIS (GO) e GOIANIA (GO);

IV – de CAJAZEIRAS (PB) para JUAZEIRO DO NORTE (CE), BREJO SANTO (CE), SALGUEIRO (PE), PETROLINA (PE), JUAZEIRO (BA), SENHOR DO BONFIM (BA), JACOBINA (BA), MORRO DO CHAPEU (BA), SEABRA (BA), IBOTIRAMA (BA), SANTANA (BA), SANTA MARIA DA VITORIA (BA), CORRENTINA (BA), ALVORADA DO NORTE (GO), BRASILIA (DF), ANAPOLIS (GO) e GOIANIA (GO);

V – de JUAZEIRO DO NORTE (CE) e BREJO SANTO (CE) para SALGUEIRO (PE), PETROLINA (PE), JUAZEIRO (BA), SENHOR DO BONFIM (BA), JACOBINA (BA), MORRO DO CHAPEU (BA), SEABRA (BA), IBOTIRAMA (BA), SANTANA (BA), SANTA MARIA DA VITORIA (BA), CORRENTINA (BA), ALVORADA DO NORTE (GO), BRASILIA (DF), ANAPOLIS (GO) e GOIANIA (GO);

VI – de SALGUEIRO (PE) e PETROLINA (PE) para SENHOR DO BONFIM (BA), JACOBINA (BA), MORRO DO CHAPEU (BA), SEABRA (BA), IBOTIRAMA (BA), SANTANA (BA), SANTA MARIA DA VITORIA (BA), CORRENTINA (BA), ALVORADA DO NORTE (GO), BRASILIA (DF), ANAPOLIS (GO) e GOIANIA (GO);

VII – de JUAZEIRO (BA) e SANTA MARIA DA VITÓRIA (BA) para BRASILIA (DF), ANAPOLIS (GO) e GOIANIA (GO);

VIII – de SENHOR DO BONFIM (BA), JACOBINA (BA), MORRO DO CHAPÉU (BA), SANTANA (BA) e CORRENTINA (BA) para ALVORADA DO NORTE (GO), BRASILIA (DF), ANAPOLIS (GO) e GOIANIA (GO);

IX – de SEABRA (BA) para FORMOSA (GO), BRASILIA (DF), ANAPOLIS (GO), GOIANIA (GO), ARAGUARI (MG), UBERLANDIA (MG), UBERABA (MG), RIBEIRAO PRETO (SP), CAMPINAS (SP) e SAO PAULO (SP);

X – de IBOTIRAMA (BA) para ALVORADA DO NORTE (GO), FORMOSA (GO), BRASILIA (DF), ANAPOLIS (GO) e GOIANIA (GO);

XI – de ALVORADA DO NORTE (GO) e FORMOSA (GO) para BRASILIA (DF);

XII – de BRASILIA (DF) para GOIANIA (GO), UBERLANDIA (MG), UBERABA (MG), RIBEIRAO PRETO (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAI (SP), OSASCO (SP) e SAO PAULO (SP);

XIII – de GOIANIA (GO) para ARAGUARI (MG), UBERLANDIA (MG), UBERABA (MG), RIBEIRAO PRETO (SP), LEME (SP), CAMPINAS (SP) e SAO PAULO (SP);

XIV – de CALDAS NOVAS (GO) para PIRASSUNUNGA (SP), LEME (SP) e OSASCO (SP);

XV – de ARAGUARI (MG) para CAMPINAS (SP), OSASCO (SP) e SAO PAULO (SP);

XVI – de UBERLANDIA (MG) e UBERABA (MG) para CAMPINAS (SP) e SAO PAULO (SP).

A Catedral poderá implantar os Terminais Rodoviários de Taguatinga (DF), Sobradinho (DF) e Planaltina (DF), como terminais adicionais, para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha NATAL (RN) – SÃO PAULO (SP) , prefixo nº 14-0042-00.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes