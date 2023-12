Uberlândia (MG) ganha nova linha de ônibus nesta quinta-feira (21)

Novo trajeto irá atender aos trabalhadores das empresas próximas da Rodovia Neuza Rezende

GUILHERME STRABELLI

A cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, ganhará uma nova linha de ônibus nesta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran), a linha A213 (Terminal Umuarama – Região da rodovia Neuza Rezende) irá atender os trabalhadores próximos á região da rodovia.

O novo trajeto deverá operar apenas em dias úteis. Os horários das linhas do Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Uberlândia podem ser consultados no site da prefeitura e no aplicativo UdiBus.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte