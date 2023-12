Suzano (SP) não terá reajuste de tarifa do transporte público em 2024

Informação foi confirmada pela prefeitura ao Diário do Transporte

GUILHERME STRABELLI

A cidade de Suzano, no interior de São Paulo, não terá reajuste da tarifa do transporte público em 2024. A informação foi confirmada pelo Diário do Transporte junto à prefeitura de Suzano.

Atualmente, o valor da passagem para o transporte coletivo no município é de R$ 5,30. O último reajuste aconteceu no começo de 2023, com aumento de 6%.

Na época, a alteração no valor foi justificada pela alta do preço dos combustíveis e pela queda de demanda de passageiros após a pandemia de Covid-19.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte