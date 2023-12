Reajuste nas tarifas de ônibus e táxi é aprovado em Boa Vista (RR)

Última alteração nos valores do transporte da capital de Roraima ocorreu em 2022

O aumento nas tarifas de ônibus e táxi-lotação na capital de Roraima foi aprovado nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, pelo Conselho Municipal de Transportes Coletivos Urbanos de Boa Vista (CMTC) e pelo Conselho Municipal de Cidades (COMCID-BV).

A proposta eleva o valor da passagem de ônibus de R$ 5 para R$ 5,50, e do táxi-lotação de R$ 6 para R$ 6,50. Agora, a decisão aguarda a aprovação e sanção por parte da prefeitura da cidade.

O último reajuste nas tarifas do transporte coletivo e alternativo de Boa Vista ocorreu em 2022, quando houve um aumento de 11,11%. Em 2023, a proposta do aumento nas taxas é de 10%.

O Sindicato dos Taxistas de Roraima (Sintáxi-RR) manifestou a preferência por manter as tarifas dos táxis convencionais inalteradas, especialmente considerando a competição com motoristas de aplicativos e mototaxistas. Atualmente, a cidade conta com aproximadamente 300 táxis em operação.

Boa Vista mantém uma frota de 76 ônibus, responsáveis por atender cerca de 45 mil passageiros mensalmente através de 19 linhas. Notavelmente, cerca de 400 táxis-lotação seguem as mesmas rotas do transporte público.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte