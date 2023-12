Obras de modernização da Linha 1 do Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) começam nesta semana

Projeto de revitalização das estações Eldorado e Vilarinho foi iniciado nesta quarta, 20 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

As obras de revitalização e modernização da Linha 1 do Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, começaram nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

As primeiras obras serão nas estações Eldorado e Vilarinho. As intervenções fazem parte da concessão assinada pelo governo do Estado através da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).

Obras incluem implantação de novos sistemas elétricos, hidráulicos, de drenagem, iluminação, reformas de telhados, coberturas e pisos. Além disso, novas pinturas internas e externas e a reforma de bilheteria e áreas operacionais também estão previstas.

A previsão é de que, até 2025, dez das 19 estações do sistema estejam modernizadas. São elas: Eldorado, Cidade Industrial, Vila Oeste, Gameleira, Calafate, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Vilarinho.

Durante as obras, os espaços em manutenção ficarão vedados por tapume. Para evitar transtornos ao público, algumas ações serão realizadas fora do horário operacional.

Em meados de 2024, está previsto o início da reforma das outras nove estações da linha. O contrato prevê finalização da reforma das nove estações até 2026.

A implantação da estação Novo Eldorado, a 20º estação da Linha Laranja, com mais 1,6 quilômetros de via permanente, também está prevista para 2026.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte