Metrô de São Paulo abre vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio, a partir desta quinta-feira (21)

São 20 vagas disponíveis com bolsa-auxílio de R$ 660,00 por mês, além de auxílio-refeição e alimentação

MICHELLE SOUZA

A partir desta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, os estudantes do ensino médio que tiverem interesse em participar do processo seletivo para concorrer a uma das 20 vagas e formação de cadastro reserva para estágio no Metrô de São Paulo, já podem fazer a inscrição, que será exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, que fará a seleção via internet.

O estudante interessado em uma das vagas precisa ter idade mínima de 16 anos até a data de admissão, estar matriculado no 1º ou 2° ano do ensino médio e ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país. Já os estudantes maiores de 18 anos precisam estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se do sexo masculino e estar matriculado em uma instituição de ensino que possua convênio vigente com o CIEE.

A bolsa-auxílio oferecida é de R$ 660,00 por mês, além de auxílio-refeição de R$ 563,52, auxílio-alimentação de R$ 649,36 mensais, bilhete de serviço do Metrô que dá acesso gratuito ao sistema metroferroviário (Metrô e CPTM), exceto linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e linhas concedidas de trens e cota diária no valor de duas passagens de ônibus municipais de São Paulo, com no máximo 20 cotas por mês. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

As atividades básicas que deverão ser realizadas pelos estagiários nas estações será auxiliar pessoas com deficiência, prestar informações e orientar passageiros em filas de bilheterias, bloqueios, portões, escadas e elevadores, entre outras. Já nas áreas administrativa, os estudantes irão dar suporte às atividades administrativas da área, como realizar o controle de entrada e saída, digitalização e distribuição de documentos, conferência de arquivos, atendimento telefônico e recebimento de pessoas.

Quem já fez estágio por um período maior que um ano (corridos ou intercalados) no Metrô, não poderá participar deste processo seletivo, exceto pessoas com deficiência (Art. 11 da Lei 11.788/08).

SERVIÇO:

Inscrições para 20 vagas de estágio e cadastro reserva

Data: 21/12/2023 – 17/01/2024

Local: Site CIEE (https://pp.ciee.org.br/vitrine/11562/detalhe)

Michelle Souza, para o Diário do Transporte